Huisberden : Taufstein mit biblischen Aussagen

BEDBURG-HAU-HUISBERDEN Die im Jahr 1290 erstmals erwähnte Kirche St. Peter in Huisberden ist mit einem achteckigen Taufstein ausgestattet, der vier rustikale Reliefs mit Themen aus der Heiligen Schrift zeigt.

Zur Ausstattung der Kirche St. Peter in Huisberden, einer Filialkirche der Pfarrgemeinde Heiliger Johannes der Täufer in Bedburg-Hau, gehört ein achteckiger Taufstein aus Sandstein vom Ende des 15. Jahrhunderts. Er ist verwandt mit den Taufsteinen in Ginderich und Dornick. Das Besondere: Er ist mit Maßwerk und vier rustikalen Reliefs mit der Erschaffung Evas, der Beschneidung Christi, der Taufe Jesu und der Kreuzigung versehen.

In allen vier Darstellungen am spätgotischen Taufbecken haben die Menschen größere Köpfe als in der Realität, wie es in der mittelalterlichen Kunst, vor allem in der Hochgotik üblich war. Die vier Szenen sind nicht realistisch oder dramatisch gearbeitet. Es sind eher meditative Betrachtungen.

Ein Bild zeigt die Taufe Christi durch Johannes den Täufer. Er ist der Pfarrpatron der Pfarrgemeinde, zu der Huisberden gehört und dessen Geburtsfest am 24. Juni gefeiert wird. Diese Darstellung ist zugleich die älteste Johannesdarstellung der Pfarrei. Christus steht bis zu den Hüften im Wasser. Über seinem Haupt sind nebeneinander der Heilige Geist in Gestalt einer Taube und ein Krug zu sehen, mit dem Johannes der Täufer Jesus mit Jordanwasser übergießt. Johannes im Büßergewand kniet bei dieser Taufe. Seine Rechte hält den Krug, mit seiner Linken weist er auf Christus: „Seht, das Lamm Gottes“. Auf der anderen Seite befindet sich ein knieender Engel, der die Dalmatik, das liturgische Gewand des Diakons trägt. Er dient bei diesem Geschehen, denn er hält in seinen beiden Händen das Kleid Jesu. Christus ist ganz in sich gekehrt. Engel und Johannes schauen betrachtend und anbetend zu ihm.

In der Bibel steht: „Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ Am Taufbecken in Huisberden wird sichtbar: „Da öffnete sich der Himmel“, die Taufe Christi. Die Erschaffung Evas, der Frau, ist ein weiteres Thema der vier Reliefs am Taufstein von St. Peter in Huisberden. Das Bild stellt einen Abschnitt aus der ersten Schöpfungserzählung der Bibel dar: „Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden; denn vom Mann ist sie genommen.“