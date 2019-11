Antrag an den Rat : SPD Bedburg-Hau fordert mehr bezahlbaren Wohraum

Bedburg-Hau Es gibt in Bedburg-Hau zu wenig günstigen Wohnraum. Zu diesem Schluss kommt die SPD-Ratsfraktion und stellt einen Antrag an den Gemeinderat.

Die Bevölkerungsentwicklung von Bedburg-Hau ist positiv. Die Gemeinde profitiert von ihrer zentralen Lage im Kreis und durch die Nähe zu Kleve. Aber es fehlt in Bedburg-Hau an Wohnraum. Zu diesem Schluss kommt die SPD-Ratsfraktion und stützt sich dabei auf die jüngste Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve. Die Sozialdemokraten haben nun einen Antrag eingereicht zur Ermittlung des Bedarfs und zur Schaffung von bezahlbarem öffentlich geförderten Wohnraum.

„Es gibt schon derzeit einen Bedarf an preisgünstigen Wohnungen. Bis 2030 ist laut der Studie des Kreises aber in Bedburg-Hau mit einem Rückgang an Wohnungsfertigstellungen um 20,4 Prozent zu rechnen, obwohl die Einwohnerzahlen weiter steigen sollen“, sagt SPD-Ratsherr, Ralf Wolniewicz. Die Hälfte der Bevölkerung und 80 Prozent der Seniorenhaushalte erfüllten schon heute im Kreis Kleve die Voraussetzungen für einen Wohnberechtigungsschein, so Wolniewicz. „Wohnen muss für jeden bezahlbar sein“, betont er.