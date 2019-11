Tischtennis : Regionalliga-Quartett in Hessen Favorit

Kleve Damen-Tischtennis: Oberliga-Reserve gastiert in Hövelhof zum Spitzenspiel.

Kleve Damen-Regionalliga: Zum TTC Grün-Weiß Staffel geht die Reise für die Regionalligadamen von WRW Kleve am siebten Spieltag. „Wir hoffen auf eine deutliche Rollenverteilung“, sagt WRW-Coach Klaus Seipold. Der TTC rangiert aktuell auf einem Relegationsplatz und kämpft gegen den Abstieg. Die Kleverinnen hingegen sind unangefochtener Tabellenführer. Dennoch will Seipold nichts anbrennen lassen. „Wir nehmen die Hessinnen natürlich nicht auf die leichte Schulter“, so Seipold. Darum reisen auch Jessica Wirdemann und Judith Hanselka mit nach Staffel. Außerdem treten Mara Lamhardt und Pia Dorißen die Reise mit an.