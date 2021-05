Mehr Fahrten mit dem Fahrrad gefordert : Grüne fordern Mobilitätswende für Erkelenz

Erkelenz Spätestens im Jahr 2025 soll jede Fahrt in der Innenstadt von Erkelenz mit dem Fahrrad erfolgen. Dafü setzen sich die Erkelenzer Grünen massiv ein.

Die Grünen schließen sich damit der Kernforderung der Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ an, die vor zwei Jahren über 200.000 Unterschriften für ein Fahrradgesetz NRW gesammelt hatte. Die Landesregierung (CDU/FDP) hat mittlerweile einen Referentenentwurf für das Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz (FaNaG NRW) beschlossen und zur Verbändeanhörung freigegeben. In den Städten Nordrhein-Westfalens soll demnach der aktiven Mobilität, also dem Rad- und Fußverkehr, Vorrang eingeräumt werden. Dieses Gesetz sieht ebenfalls vor, dass künftig 25 Prozent der Verkehrswege in NRW auf das Rad entfallen sollen. Es soll bereits im Januar 2022 in Kraft treten und stellt somit nach Einschätzung der Grünen einen wichtigen Schritt der Mobilitätswende dar, welche nachhaltige Mobilitätsformen zukünftig stärker unterstützt und somit den motorisierten Individualverkehr zurückdrängt, ohne dass die Mobilität des Einzelnen dabei eingeschränkt wird.