Fußball : „Kucze“: „Wir haben keine Angst“

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter – DJK Teutonia St. Tönis (Sonntag, 14.30 Uhr).

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter empfängt am Sonntag das zweitbeste Team der laufenden Saison: DJK Teutonia St. Tönis ist mit 32 Punkten aus 14 Spielen Tabellenzweiter. Die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati kann zudem eine ordentliche Siegesserie aufweisen. Sechs Ligaspiele in Folge gewannen die Teutonen.

Der Punktgewinn gegen Kapellen-Erft (4:4) am vergangenen Spieltag sei gut für die Moral gewesen, sagt von Kuczkowski, in der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft eine gute Leistung gezeigt.

Eine Leistung, die Hoffnung für das St. Tönis-Spiel macht, wenngleich es noch Verbesserungsbedarf gibt: „Wir spielen guten Fußball, aber wir münzen unsere Qualität noch nicht genügend in Tore um“, so der Trainer der Schwarz-Gelben. Zudem wolle man am Sonntag versuchen, die Schlüsselspieler der Teutonen so weit wie möglich aus dem Spiel zu nehmen. Personell kann der Coach dabei voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen: „Es sind soweit alle Spieler einsatzbereit.“