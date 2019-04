Caritasverband Kleve : Caritas unterstützt Alleinerziehende

Kleve Der Kreis fördert Projekte, unter anderem Freizeitangebote und Seminare.

Für das letztgenannte Projekt gibt es in den nächsten Wochen mehrere Informationsveranstaltungen für am Ehrenamt interessierte Personen: In Kleve finden diese am Mittwoch, 15. Mai, um 10.30 Uhr und am darauffolgenden Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr im Beratungszentrum der Caritas an der Hoffmannallee 66-68 statt. In Goch wird es eine entsprechende Veranstaltung am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr in der Caritas-Außenstelle an der Mühlenstraße 52 geben. „Wir möchten hier den alleinerziehenden Eltern eine kleine Auszeit für sich selber ermöglichen. Die Freiwilligen könnten sich währenddessen über verschiedene Aktivitäten mit den Kindern beschäftigen: Dies kann ein Ausflug oder auch Hilfe bei den Hausaufgaben sein“, erklärt Norbert Gerding, der bei der Caritas für das Projekt zuständig ist.