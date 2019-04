Basketball : Gochs Korbjäger freuen sich über Vizetitel

Kreis Kleve Basketball-Landesliga: Merkur Kleve verliert im Heimspiel gegen Düsseldorf. Kessels Damen zufrieden.

Landesliga Herren: VfL Merkur Kleve – ART/Giants Düsseldorf 66:69 (26:24). Im letzten Heimspiel der Saison verpasste der VfL Merkur Kleve die Möglichkeit, mit einer ausgeglichenen Bilanz die Spielzeit zu beenden. Gegen die vierte Mannschaft der Spielgemeinschaft ART/Giants Düsseldorf gab es eine knappe 66:69-Heimniederlage. Dabei konnten die Gastgeber im ersten Spielabschnitt überzeugen. Mit einer Mann-Mann-Verteidigung wurden die Distanzschützen der Gäste aus dem Spiel genommen und eine 16:8-Führung erzielt. Danach jedoch stellten die Gastgeber auf eine Ball-Raum-Defense um. Die Gäste nutzten sofort ihre Chancen aus der Distanz und kamen bis zum Seitenwechsel auf 24:26 heran. Die Vorentscheidung viel dann nach dem Seitenwechsel. Zwar erspielten sich die Gastgeber zahlreiche gute Positionen, doch der Ball wollte nicht durch die Reuse. Anders auf Düsseldorfer Seite. Hier wurde konsequent gepunktet. So stand es vor dem letzten Viertel 35:43. In den letzten zehn Minuten der Saison versuchten die Gastgeber dann noch einmal alles, um das Spiel noch zu drehen. Doch auch eine Ganz-Feld-Presse in den letzten vier Minuten wurde nicht belohnt, da der letzte Klever Wurf jenseits der Drei-Punkte-Linie sein Ziel verfehlte und die Gäste glücklich mit 69:66 gewannen. „Wir haben eine tolle Moral gezeigt. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Doch es war eine gute Saison für uns“, resümierte Trainer Nicola Radic.

Hülser SV – TV Goch 61:70 (35:34). Im „Endspiel“ um den zweiten Tabellenplatz in der Abschlusstabelle hat sich der TV Goch beim bis dato punktgleichen Hülser SV schadlos gehalten. Mit 70:61 setzte sich das Team um Spielertrainer Heiner Eling am Ende durch und konnte mit diesem Auswärtssieg die „Vizemeisterschaft“ feiern. Allerdings fanden zunächst die Gastgeber besser in die Partie. Trotz einer Manndeckung bekamen die Weberstädter den Gegner nicht in den Griff. Zudem gab es im Angriffsspiel viele vermeidbare Fehlpässe. Zur Halbzeit lagen die Gäste entsprechend mit 34:35 in Rückstand. Und auch nach dem Seitenwechsel tat sich der TV Goch schwer. Zwar gab es nun auch einige gelungenen Aktionen, doch die Partie blieb eng. Immerhin konnte man vor dem letzten Viertel mit 52:47 in Führung gehen. Für die Vorentscheidung in diesem Spiel sorgten dann direkt zu Beginn der Schlussabschnittes Sebastian Heim mit sechs Zählern in Folge und ein anschließender Dreier von Malte Thimm. Diesen Vorsprung brachte der TV dann routiniert über die Zeit und sicherte sich damit Tabellenplatz zwei.