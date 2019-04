Tiere in Kleve : Neues Leben erwacht im Klever Tiergarten

Foto: Markus van Offern (mvo) 8 Bilder Nachwuchs im Tiergarten Kleve.

Kleve Im Tierpark herrscht aktuell buntes Treiben. In den meisten Ställen sind Neugeborene unterwegs. So haben sich unter anderem die Zwergotter, Stachelschweine und Weißstörche vermehrt. Der Streichelzoo ist vorläufig gesperrt.

Von Maarten Oversteegen

Wer Dietmar Cornelissen in diesen Tagen bei seinem morgendlichen Kontrollgang durch den Tiergarten folgt, erlebt einen Mann, der aus dem Strahlen nicht mehr herauszukommen scheint. „Im Frühling ist es am schönsten hier“, sagt der Tiergarten-Chef. Nicht nur, dass es überall um ihn herum grün wird, auch in den Ställen geht es turbulent zu. „Normalerweise haben wir knapp 350 Tiere hier, jetzt sind es mehr als 400“, sagt er. Der Grund liegt auf der Hand: Es ist Nachwuchs zur Welt gekommen.

Allein im Gehege der Schafe und Ziegen sind seit Mitte März 58 Lämmer geboren worden. „Die Geburten verliefen total unproblematisch. Man sollte als Pfleger nicht zu schnell nachhelfen. Nur bei zwei oder drei Lämmern mussten wir ein wenig Hand anlegen“, sagt Cornelissen. Zudem hätten er und seine Kollegen mitunter einen „Startschuss“ geben müssen, sodass den Sprösslingen klar sei, wo sich die Zitze der Mutter befinde und wie man daraus trinke. Bis zum Spätsommer können die Jünglinge noch im Tiergarten observiert werden, dann werden die meisten in andere Zoos oder Privathaushalte abgegeben. Einen Namen bekommen sie in Kleve nicht. „Das würde bei 400 Tieren zu unübersichtlich werden. Aber wir kennen natürlich jedes einzelne Tier“, sagt Cornelissen.

Info Die Tiergartensaison 2019 im Überblick Termine Die wichtigsten Veranstaltungen sind das Greifvogelfest (12. Mai), das Schafsschurfest (16. Juni), das Herbstfest (6. Oktober) und die Helloweenparty (31. Oktober). Öffnungszeiten Von Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr Seehundfütterung Täglich um 10 und 15 Uhr bekommen die Robben von ihren Pflegern Fisch. Eintrittspreise Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder drei Euro

Aktuell können Gäste die Lämmer auch nicht auf den Arm nehmen oder liebkosen, da deren Brustkorb und ihre Gegenwehrinstinkte noch zu schwach seien, wie Cornelissen erklärt. „Zu schnell würden sie sich verletzen, obwohl die Gäste es gut meinen“, sagt er. Daher wird der Streichelzoo noch für sechs bis acht Wochen geschlossen bleiben.

Auch körperliche Nähe zum Stachelschwein ist aktuell undenkbar. Die Elterntiere schützen ihr Ferkel, das kaum größer als eine Handfläche ist, mit großer Inbrunst. „Da dürfen wir als Tierpfleger nun auch nicht hinein, die Schutzinstinkte der Stachelschweine sind riesig“, sagt der Tierpfleger. In einigen Wochen dann würden er und seine Kollegen mit Brettern gewappnet ins Gehege steigen, die Ausgewachsenen in eine Ecke drängen und das Neugeborene mit einem Chip versehen.

„Noch wissen wir auch nicht, welches Geschlecht das Baby hat. Aber es ist Vorsicht geboten: Die Stachel können schmerzhaft sein“, sagt Cornelissen. Ähnlich angespannt ist auch der Schwanenvater. Während das Weibchen in Seelenruhe in ihrem Nest ein bis zwei Eier ausbrütet, wacht er über jede menschliche Bewegung hinter dem Zaun. „Er läuft Patrouille. Die Tiere wissen, dass die Besucher nicht über den Zaun klettern, daher ist das Weibchen recht entspannt. Aber sie können auch ganz anders“, sagt Cornelissen.

Aufbruchstimmung im Tiergarten ist nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören: Die Lämmer testen ihr Sprachorgan krächzend, die jungen Nymphensittiche kreischen um die Wette, die Weißstörche klappern lautstark. „Das Klappern der Störche bedeutet für mich niederrheinischer Frühling“, sagt Cornelissen. Besonders freue er sich, dass in diesem Jahr wieder das Wildnest von Störchen besetzt sei. In einigen Wochen, so hofft er, werden dort die Köpfe junger Nestlinge auf die Tiergarten-Besucher blicken.