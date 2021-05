Caritasverband für die Region Kempen/Viersen : Führungswechsel bei der Caritas

Hannelore Öchsner-Vietoris (3. v. l.) und Andreas Dinkelmann (2. v. r.) traten in den Ruhestand. Nachfolger sind Silke Krys und Stefan Lua (M.). Foto: Caritas

Kempen Bereichsleiter Andreas Dinkelmann und die langjährige Qualitätsmanagerin Hannelore Öchsner-Vietoris traten in den Ruhestand. Ihre Nachfolger beim regionalen Caritasverband sind Stefan Lua und Silke Krys.

Der Caritasverband für die Region Kempen/Viersen hat eine neue Führungsspitze für seine stationären Einrichtungen. Bereichsleiter Andreas Dinkelmann und die langjährige Qualitätsmanagerin Hannelore Öchsner-Vietoris traten in den Ruhestand. Während einer Feierstunde im corona-bedingt sehr kleinen Kreis verabschiedeten die Caritas-Vorstände Peter Babinetz und Christian Schrödter die Mitarbeitenden.

Der inzwischen 67-Jährige zeichne sich durch seine Ruhe und Souveränität sowie eine wertschätzende Haltung gegenüber seinen Mitarbeitenden aus, sagte Peter Babinetz. „Sie waren ein Segen für uns in der Corona-Zeit und haben das Krisenmanagement bravourös gemeistert.“ Dinkelmann und seine Frau leben nun in Wetter an der Ruhr.