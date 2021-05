Ausbildung erfolgreich bestanden : Caritas gratuliert zum Examen

Gelderland Die Absolventen und Absolventinnen in der Altenpflege wurden geehrt. Corona-bedingt fand die Feierstunde vor der Kapelle des Adelheid-Hauses statt.

In einer kleinen Feierstunde vor der Kapelle des Adelheid-Hauses in Geldern beglück­wünschte der Caritasverband Geldern-Kevelaer die Altenpflege-Absolventen und -Absolventinnen zum bestandenen Examen. Markus Kremer, Bereichsleiter Stationäre Pflege, und Andreas Kunze, Bereichsleiter Ambulante Pflege, blickten gemeinsam mit Ausbildungskoordinator Stefan Smits auf die Ausbildungszeit zurück: „Während ihrer Ausbildung durchliefen die Absolventinnen mehrere Praxiseinsätze in der stationären wie ambulanten Versorgung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer sowie in gerontopsychiatrischen oder geriatrischen Einrichtungen. Das theoretische Wissen erlangten sie in den Fachseminaren beziehungsweise Pflegeakademien, mit denen der Caritasverband seit vielen Jahren kooperiert“, erläutert Smits.