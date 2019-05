Bedburg-Hau : Keine Chance für roten Radstreifen in Bedburg-Hau

Keine Chance für roten Radstreifen in Bedburg-Hau

So ähnlich wie hier in Ratingen stellte sich die SPD die Radwege auch für Bedburg-Hau vor. Foto: Statd ratingen

Die übrigen Fraktionen wollten dem SPD-Antrag nicht folgen.

Der SPD-Antrag, der zum Ziel hat, dass auf Bedburg-Haus Straßen, innerorts wie außerorts, mehr farblich markierte Schutzstreifen für Fahrradfahrer ermöglicht werden, wurde im Rat mehrheitlich abgelehnt. Konkret hatten die Sozialdemokraten beantragt, den „Bundesverkehrsminister zu bitten, ein Gesetzgebungsverfahren zur Straßenverkehrsordnung einzuleiten mit dem Ziel, die Mindestbreite für Straßen aufzuheben, die für den farblichen Auftrag eines Radweges auf Kreis- und Gemeindestraßen vorgeschrieben ist.“ In dem Antrag hieß es weiter: „Ziel muss es sein, wie in den Niederlanden, auf allen von Radfahrern benutzten Straßen eine größtmögliche Sicherheit zu schaffen.“ Nach einer längeren Diskussion wollten sich die übrigen Fraktionen diesem Antrag jedoch nicht anschließen. Der Tenor: Bund und Länder arbeiten derzeit bereits an einer entsprechenden bundesweiten Lösung. Manfred Opgenorth (CDU) sagte: „Die Gemeinde Bedburg-Hau ist nicht zuständig. Wir sollten uns auf unsere Themen beschränken“.