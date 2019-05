Protest in Kleve : Hier „sterben“ Schüler fürs Klima

Kleve am Elsabrunnen Friday for Future Schueler Demonstranten legen sich in die Fussgängerzone und stellen sich tot. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Schüler trafen sich zum „Die-in“ am Elsabrunnen.

Die Klever Fridays-for-Future-Ortsgruppe hat sich am Freitag zum Streik in der Fußgängerzone getroffen. Die Schüler, die von der Politik „echten“ Klimaschutz fordern und gegen die aktuelle Klimapolitik protestieren, starteten mit einer Kundgebung am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Dann ging es über die Stechbahn in die Innenstadt. Am Elsabrunnen trafen sich die Schüler zum so genannten „Die-in“. Dafür legten sich die jungen Demonstranten wie tot auf den Boden. Das sehen sie als Aktion des gewaltlosen Widerstands. Dabei bleiben die Schüler regungslos liegen, um auf die aktuelle Klimapolitik hinzuweisen, die sie für lebensbedrohend halten. Nach einer Zwischenkundgebung auf dem Koekkoekplatz endete die Streikveranstaltung an der Hochschule Rhein-Waal.