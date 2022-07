Fußball-Testspiele : Wichtige Comebacks bei SGE Bedburg-Hau

Die SGE-Stürmer Robin Deckers (l.) und Falko Kersten scheinen rechtzeitig zum Saisonstart fit zu werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Niederrhein Lukas Ehrhardt, Falko Kersten und Robin Deckers sind beim 2:0 des Landesligisten beim RSV Praest wieder dabei. Die SV Hönnepel-Niedermörmter verliert 0:5. Der TSV Wachtendonk-Wankum gewinnt 7:1.

Von Joachim Schwenk

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat am Samstag das Vorbereitungsspiel beim Bezirksligisten RSV Praest mit 2:0 (0:0) gewonnen. Der Test beim ehemaligen Ligarivalen war für die SGE allerdings nicht wegen des Ergebnisses ein Erfolg. Viel wichtiger war für die Verantwortlichen, dass drei Leistungsträger nach langer Pause ein Comeback feierten. Verteidiger Lukas Ehrhardt spielte nach monatelanger Auszeit wegen einer Knieverletzung eine Halbzeit mit. Die wichtigen Offensivkräfte Falko Kersten (Fußbruch), der mehr als eine Stunde auf dem Feld war, und Robin Deckers, der in der letzten halben Stunde mitwirkte, zeigten ebenfalls, dass sie bald wieder als feste Größen eingeplant werden können.

„Alle drei Spieler hatten bei und nach ihren Einsätzen keine Probleme. Deshalb können wir guter Dinge sein, dass wir bald wieder die Qualität in der Mannschaft haben, die wir unbedingt brauchen, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, sagte Teammanager Christian Klunder. Der 39-Jährige stand selbst auch eine Viertelstunde auf dem Platz und erzielte das 1:0 (81.). „Ich halte mich weiter fit. Und wenn ich gebraucht werde, helfe ich gerne aus“, sagte er. Co-Trainer Sebastian van Brakel, der Coach Sebastian Kaul vertrat, brauchte den Routinier.

Den zweiten Treffer erzielte ein Akteur, in den die SGE Bedburg-Hau mit Blick auf die neue Saison große Hoffnungen setzt. Der Marokkaner Ossama Toumzine, in der vergangenen Spielzeit schon in der dritten Mannschaft der SGE in der B-Liga eingesetzt, stellte in der 86. Minute den Endstand her. „Er hat in der Ukraine Zahnmedizin studiert, ist dann geflüchtet und über Bielefeld hier bei uns gelandet. Er bringt fußballerisch unheimlich viel mit“, so Klunder.

Roland Kock, Trainer des RSV Praest, zog nach der Partie zufrieden Bilanz. „Wir mussten vor allem in der Offensive viele Spieler ersetzen. Dafür haben wir es gegen einen Landesligisten gut gemacht“, sagte Kock. Er bezeichnete die bisherige Vorbereitung als gut. „Wir sind auf dem richtigen Weg und haben jetzt ja auch noch zwei Wochen Zeit, um an gewissen Dingen zu feilen.“

Das muss auch der Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter, der erst in vier Wochen in die neue Saison startet. Woran gearbeitet werden muss, das wurde Trainer Thomas Geist am Freitagabend beim 0:5 (0:1) bei der ebenfalls in der Landesliga spielenden SG Unterrath aufgezeigt. „Wir müssen uns in der Abwehr steigern. Und auch im Spiel nach vorne gibt es noch Verbesserungsbedarf“, sagte Geist.

Er wollte das Ergebnis allerdings auch nicht überbewerten. Denn der Gegner habe sich für die kommende Saison enorm verstärkt und habe einige ehemalige Oberliga-Kicker im Team. „Die Mannschaft wird in ihrer Gruppe garantiert ein Wörtchen im Kampf um den Titel mitsprechen. Wir haben gegen diesen spielstarken und abgezockten Gegner in der ersten Hälfte gut mitgehalten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist der Spielfluss eine Viertelstunde verloren gegangen, weil wir gleich sieben Mal gewechselt haben“, so Geist. In dieser Zeit baute die SG Unterrath ihren Vorsprung auf 4:0 aus.

Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum setzte sich beim A-Ligisten SV Herongen deutlich mit 7:1 (2:1) durch. „Die erste Halbzeit war nicht gut, weil wir zu pomadig gespielt haben. Das habe ich der Mannschaft in der Pause auch deutlich gesagt. Die Spieler haben dann die richtige Reaktion gezeigt, worüber ich mich gefreut habe“, sagte Markus Müller, Spielertrainer des TSV Wachtendonk-Wankum.