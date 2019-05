Theater total in Kleve : Theater Total mit Shakespeares „Was ihr wollt“ in Kleve

Szene aus der Theater Total-Aufführung von Julia und Romeo 2018. In diesem Jahr steht Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“ auf dem Programm, mit dem die Bochumer am 1. Juni in Kleve Station machen. Foto: Volker Beushausen/Theater total/: Volker Beushausen

Kleve Es wird gefochten und getanzt, über schräge Ebenen balanciert und an dicken Seilen gezogen, es geht um die Liebe, um den Kampf, es ist komödiantisch und ernst, es entstehen wunderbare Bilder und Tableaus auf der Bühne.

Zum Stück: Viola, die nach einem Schiffsunglück glaubt, alles verloren zu haben und sich im fremden Land Illyrien wiederfindet, beschließt einen Neuanfang und tritt verkleidet als Mann in die Dienste des Grafen Orsino. Dieser ist unsterblich verliebt in die Gräfin Olivia. Olivia will nichts von ihm wissen und stürzt sich ganz in die Trauer um ihren verstorbenen Bruder – bis sie sich in die verkleidete Viola verliebt, die wiederum für Orsino schwärmt. Aus Mangel an sinnvollen Aufgaben vertreibt sich Olivias Hofstaat die Zeit mit Trunkenheit und bösen Scherzen, ein Narr geht um und so nimmt die Komödie ihren Lauf.