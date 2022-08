Außergewöhnliche Objekte als Lokaldenkmäler : Idee aus Brüggen als Vorbild für NRW?

Brüggen Kulturelle Besonderheiten in der Burggemeinde als Lokaldenkmäler markieren: Was ein entsprechender Antrag der „Wir“-Fraktion bringen soll.

Ein markanter Zaun vor dem Haus Stiegstraße 48 in Brüggen-Bracht, der im 1977 gedrehten Film „Vorstadtkrokodile“ zu sehen war. Oder die Rückseite der Hagelkreuzkapelle, das letzte erhaltene Ziegelgebäude auf der vielbefahrenen Borner Straße in Brüggen: Das sind zwei Beispiele für Lokaldenkmäler im Gemeindegebiet, die nicht nur für Brüggener, sondern auch für Touristen interessant sind.

Mit dieser neuen Idee von Lokaldenkmälern könnte Brüggen in ganz Nordrhein-Westfalen Vorbild für andere Kommunen werden. Dies hat die Stabsstelle Heimat im NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung signalisiert: Sie kann sich vorstellen, die Brüggener Richtlinie als Vorlage für Lokaldenkmäler in anderen Kommunen zu verwenden.

Allerdings: „Lokaldenkmäler“ gibt es nicht. Noch nicht, wenn es nach allen Fraktionen des Brüggener Gemeinderats geht. Sie wollen einem Antrag der „Wir“-Fraktion dazu folgen. Demnach sollen in Zukunft „lokalkulturelle Objekte von besonderer Schutzwürdigkeit“ als Lokaldenkmäler ausgezeichnet werden. Dafür haben die Kulturpolitiker in den Fraktionen gemeinsam eine Richtlinie erarbeitet.

Wer wählt aus, ob ein Ort oder ein Gebäude in Brüggen ein Lokaldenkmal wird? Das ist in der noch zur Entscheidung stehenden Richtlinie festgeschrieben. „Vorschlagen kann ein solches Lokaldenkmal jeder“, erklärt René Bongartz, Vorsitzender der „Wir“-Fraktion. Was dazu notwendig ist: Eine „ausreichende Dokumentation des auszuzeichnenden Objekts sowie eine schriftliche Begründung der Schutzwürdigkeit“, heißt es in der Richtlinie. Ob ein Vorschlag angenommen wird, entscheiden die Mitglieder im Gemeinderat. Ein Objekt kann, so sieht es die Richtlinie vor, innerhalb einer Ratsperiode aber nur einmal zur Auszeichnung vorgeschlagen werden.