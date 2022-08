Bedburg-hau-Qualburg : Kirmes in Qualburg mit „Heldenzeit“

Bedburg-hau-Qualburg Freitags „Karibische Nacht“, samstags „Heldenzeit“ – und am Montag wird das neue Königspaar gefeiert. Die Kirmes in Qualburg ist zurück. Worauf sich die Besucher im August freuen können.

Am Kirmesfreitag startet um 20 Uhr dann die mittlerweile 16. Auflage der „Karibischen Nacht“ als Open Air Event auf dem Dorfplatz. Die Schützen als Organisatoren der Veranstaltung haben auch in diesem Jahr in langer Vorbereitung alles getan, um mit den Gästen eine tolle Party zu feiern. Für die entsprechende Stimmung sorgt DJ Carlos. Eintrittskarten im Vorverkauf kosten 7 Euro. An der Abendkasse werden limitierte Tickets zum Preis von 10 Euro angeboten.