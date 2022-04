Freizeitstätte : Der Wisseler See sucht eine neue Leitung

KALKAR-WISSEL Der bisherige Leiter, Ludwig Ingenlath, verantwortet jetzt das Freizeitzentrum Xanten, ein Nachfolger für Kalkar ist noch nicht gefunden.

Den Dauercampern ist es egal, die Touristen werden es kaum bemerken: Der Wisseler See hat vorerst keinen Geschäftsführer. Der bisherige Leiter, Ludwig Ingenlath, verantwortet jetzt das Freizeitzentrum Xanten , ein Nachfolger für Kalkar ist noch nicht gefunden. „Wir hatten zwar eine ganze Reihe Bewerbungen, aber es waren wenig geeignete Kandidaten dabei. Die Frau, die wir nach zwei Vorstellungsgsprächen ausgesucht hatten, ist kurzfristig abgesprungen. Deshalb gibt es jetzt eine zweite Ausschreibung“, erklärt Bürgermeisterin Britta Schulz. In der Zwischenzeit fungiert der Beiratsvorsitzende des Freizeitpark Wisseler See, CDU-Fraktionschef Ansgar Boßmann, als Interims-Geschäftsführer. Der Steuerberater kennt sich mit Zahlen aus und weiß die Campinganlage durch Simona Dost und ihr Team gut betreut.

Dost ist Hotelbetriebswirtin und seit fünf Jahren am Wisseler See tätig. Mehr als Assistentin der Geschäftsführung will die Alpenerin jedoch nicht sein. „Die zweite Reihe ist für mich genau richtig“, sagt sie. Das operative Geschäft, die Führung des Personals, der Umgang mit den Gästen – alles das mache sie gerne. Aber es sei auch eine Frage des Alters; sie selbst jedenfalls finde, dass ein Jüngerer auf den Chef-Posten soll. Dass der oder die Richtige gefunden wird, da ist sie zuversichtlich. Aber zum Start in die Saison gibt es ihn oder sie erst einmal nicht.