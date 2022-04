Kranenburg : Schüler erlaufen 8000 Euro

148 Schüler aus allen Jahrgangsstufen haben an dem Lauf in Kranenburg teilgenommen. Foto: Euregio Kranenburg

KRANENBURG Der Sponsorenlauf der Euregio Realschule Kranenburg war ein voller Erfolg. 148 Schüler aus allen Jahrgangsstufen haben an dem Lauf teilgenommen

Der Lauf ging über eine Stunde und startete von drei verschiedenen Standpunkten rund um die Schule. Jede Runde wurde an den Stationen von denLehrern abgestempelt. Zusätzlich gab es einen Stand mit Getränken, die von den Eltern aufgefüllt worden sind. 148 Schüler aus allen Jahrgangsstufen haben an dem Lauf teilgenommen. Alle Eltern waren auch eingeladen. Bei dem Lauf wurden Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt.

Teilweise sind Schüler bis zu zwölf Kilometer weit gelaufen. Das entspricht 24 Runden um die Sporthalle und den Schulhof. Außerdem wurden in der Projektwoche erarbeitete Dinge am Vormittag vor dem Lauf in der Aula verkauft. Hier wurden beispielsweise bemalte Gläser und Fliesen, selbstgemachte Armbänder und Teebeutel sowie Crêpes angeboten. Auch die Einnahmen daraus gingen an die Menschen in der Ukraine.