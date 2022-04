Kreis Kleve : Mobile Jugendverkehrsschule im Einsatz

KREIS KLEVE Die Verkehrswacht ist im Kreis Kleve unterwegs, um Schüler auf die Radfahrprüfung vorzubereiten. Das wird durch die neue mobile Jugendverkehrsschule jetzt viel einfacher.

Die Verkehrswacht Kreis Kleve stockt ihr Angebot für Grundschulen im Kreis Kleve, mit der Anschaffung einer mobilen Jugendverkehrsschule auf. Seit Jahren „tourt“ Norbert van de Sand, 2. Vorsitzender und Schulkoordinator der Verkehrswacht Kreis Kleve durch den Kreis Kleve und führt an Grundschulen einen Radfahrparcours durch. Dabei war sein Kofferraum immer mit den verschiedenen Parcoursmaterialien vollgepackt, was natürlich das Angebot deutlich eingeschränkt hat. Nun hat die Verkehrswacht Kreis Kleve eine mobile Jugendverkehrsschule, bestehend aus einem Anhänger mit Fahrrädern, Helmen und neuem Material angeschafft, der zur Vorbereitung auf die verpflichtende Radfahrprüfung in den vierten Klassen von den Schulen angefragt werden kann.