Die Opa-Kolumne : Der Wunschtraum von Lotta und Lilly

Kleve Die Enkelinnen wissen es schon ganz genau: Opa kann schlecht Nein sagen und erlaubt so gut wie alles. Manchmal sind mahnende Worte aber angebracht.

Wenn Weihnachten und Ostern mit Kirmes und Karneval auf einen Tag fallen, dann bedeutet das für Lilly, dass sie mit ihrer großen Cousine Lotta bei Oma und Opa zusammen in einem Bett schlafen darf. Ihr Wunschtraum ging jetzt in Erfüllung, auch Lotta freute sich ein Loch in den Bauch, als die Mütter grünes Licht gaben in der Erkenntnis, dass die Mädchen mit fast drei und mehr als acht Jahren jetzt in dem Alter sind, in dem man die Großmama mit allen drei Kindern getrost alleine lassen kann.