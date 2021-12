Glatteis im Kreis Kleve : Zwölf Unfälle in vier Stunden

Zwölf Unfälle in vier Stunden

In Weeze auf der Wemberstraße hat sich ein Auto überschlagen. Foto: Guido Schulmann

Kreis Kleve Im gesamten Klever Kreisgebiet kam es am Donnerstagmorgen zu mehreren Glatteisunfällen. Vier Personen verletzten sich leicht. Die Polizei rät zum vorausschauenden Fahren.

Am Donnerstagmorgen ereigneten sich im gesamten Kreis Kleve zwölf Verkehrsunfälle, die durch Glatteis verursacht wurden. Schon um 4.50 Uhr früh mussten die Einsatzkräfte zum ersten Unfall in Rees-Bienen auf der Emmericher Landstraße ausrücken. Gegen 8.40 Uhr ereignete sich der zunächst letzte Unfall in Kalkar-Hönnepel auf der Rheinstraße.