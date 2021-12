Hausarzt-Impfzentren : Warum Menschen aus Kaiserslautern zur Impfung nach Kleve kommen

Innerhalb von 14 Tagen haben sich mehr als 5000 Menschen in den hausärztlich geführten Impfpraxen in Kleve, Bedburg-Hau und Kranenburg impfen lassen. Foto: dpa/Patrick Pleul

KLEVERLAND Die drei hausärztlich geführten Imfpzentren von Michael Pelzer und Wolfgang de Haan erleben einen großen Ansturm. Die Menschen reisen von weit her an. In 14 Tagen wurden Tausende geimpft.