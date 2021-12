Neue Software eingeführt : Kreis Kleve verschickt im Corona-Kampf SMS und E-Mail

Kreis Kleve Der Kreis Kleve hat am Mittwoch eine neue Software für die Datenerhebung der Corona-Indexfälle eingeführt. Mit dem Programm „CISS“ (Covid IT-Solutions for Sormas) kann die Behörde zu allen neuen Corona-Infizierten digital Kontakt aufnehmen.

Bei Personen, von denen die Mobilnummer vorliegt, geschieht das per SMS. Beim Vorliegen einer E-Mail-Adresse sendet der Kreis eine E-Mail. „Die Anonymisierung der Indexfälle und Daten bleibt gewahrt“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Da die Handynummer in der Regel mit dem positiven Befund vom Labor an das Gesundheitsamt übermittelt wird, sei die SMS der bevorzugte Weg. Die vom Kreis Kleve versendete Nachricht enthält einen Link zu einem Fragebogen, den die positiv Getesteten online ausfüllen und an den Kreis übermitteln können. In diesem Fragebogen werden die wichtigsten Informationen zur Fallbearbeitung bereits abgefragt, die sonst von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes telefonisch erfasst werden müssten. „CISS“ ersetzt auch das Online-Meldeformular auf der Homepage, das der Kreis Kleve bislang genutzt hat.