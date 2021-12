Winterdienst : Was man zur Räum- und Streupflicht wissen muss

Schnee – und nun? Wir erklären, wer dafür verantwortlich ist, den Gehweg freizuräumen und warum Streusalz alles andere als unproblematisch ist.

Winterdienst: Wer muss Schnee schieben und streuen?

Grundstückseigentümer und Vermieter sind in der Regel zur Schnee- und Eisbeseitigung verpflichtet. Diese Pflicht kann aber auch Mieter treffen, erklärt der Deutsche Mieterbund (DMB) – und zwar dann, wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Eine einfache Regelung in der Hausordnung reicht dagegen nicht aus, um Mieter zum Räumen zu verpflichten.

Es gibt nach Angaben des Mieterbundes auch kein Gewohnheitsrecht, demzufolge die Bewohner im Erdgeschoss eines Hauses zur Schneebeseitigung verpflichtet sind.

Der Vermieter kann die Arbeiten auch durch einen Hausmeister erledigen lassen oder einen gewerblichen Räumungsdienst beauftragen. Die Kosten dafür können dann als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden – sofern dies im Mietvertrag geregelt wurde. Auch wenn der Vermieter seine Pflichten auf den Mieter abwälzt, muss er kontrollieren, ob tatsächlich ordnungsgemäß gefegt wurde – denn er kann sonst im Schadensfall haften.

Entfernt werden muss der Schnee in der Regel meist auf dem Gehweg vor dem Haus. Wer eine Hofeinfahrt besitzt, der sollte auch dort räumen. Denn bei Glätte wird diese oft zur Gefahr für Briefträger, Paketzusteller oder andere. Es besteht die Gefahr, auf Eis und Schnee auszurutschen.

Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für den Winterdienst bei Bund, Landkreisen und Kommunen. Sobald das Wetter Schnee und Eis mit sich bringt, müssen sie tätig werden und den Winterdienst losschicken. Oft sind das städtische Eigenbetriebe, doch es besteht auch die Möglichkeit, den Winterdienst an private Unternehmen abzutreten.

Geräumt werden muss dann vor allem innerorts an gefährlichen Stellen. Dazu gehören laut ADAC Durchgangsstraßen, Fußgängerwege und öffentliche Parkplätze. Außerorts besteht diese generelle Pflicht nicht. Betreiber von Supermärkten sind nicht dazu verpflichtet, den gesamten Parkplatz vom Schnee zu räumen. Es reicht, "wenn einzelne Zugänge zu Gebäuden oder Parkflächen geräumt und gestreut sind und für einen sicheren Zugang zu den abgestellten Autos gesorgt ist", erklärt der ADAC.

In einigen Fällen können die zuständigen Stellen die Pflicht des Winterdienstes auch an die Anlieger abtreten. Das ist meist in Gemeindeverordnungen geregelt. Sie listen klar auf, an welchen Straßen dies der Fall ist. Wer sich nicht ganz sicher ist, ob seine Straße davon betroffen ist, der kann sich meist im Rathaus danach erkundigen. Liegt die Räum- und Streupflicht bei den Anliegern, müssen sie vor allem den Gehweg auf eigene Kosten vom Schnee befreien und streuen. Es gibt auch Fälle, in denen die Räum- und Streupflicht der Eigentümer eines Hauses für die Straße gilt. Das ist je nach Kommune anders geregelt. Solche Verordnungen regeln auch, in welchem Zeitraum die Räum- und Streupflicht für Hauseigentümer besteht. Kommen Hauseigentümer und Mieter ihrer Räum- und Streupflicht nicht nach, haften sie für Unfälle.

Generell gilt diese Faustformel: Von Schnee befreit und gestreut werden müssen der Gehweg, der Hauseingang sowie Wege zu Mülltonnen und Garagen. Die Gehwege vor dem Haus müssen meist mit einer Mindestbreite von einem Meter vom Schnee befreit werden, sodass zwei Fußgänger aneinander vorbeigehen können. An Hauptverkehrs- und Geschäftsstraßen muss ein mindestens eineinhalb Meter breiter Streifen geräumt werden. Geräumt werden muss der gefallene Schnee nach Ende des Schneefalls. Dauert der Schneefall länger an, muss mehrmals in angemessenen Zeitabständen geräumt werden.

Räum- und Streupflicht: Wer räumt den Schnee bei Abwesenheit?

Ist ein Mieter für den Winterdienst verantwortlich, jedoch aus beruflichen Gründen oder krankheitsbedingt verhindert, so muss er sich um eine Vertretung kümmern. Sind in Mehrfamilienhäusern die Mieter zum Winterdienst verpflichtet, müssen sie abwechselnd Schnee fegen und bei Glatteis streuen, der Vermieter sollte hierfür Geräte und Material zur Verfügung stellen.

Aber auch Hauseigentümer müssen ihrer Pflicht zum Winterdienst in jedem Fall nachkommen. Berufliche Gründe, Krankheit und selbst hohes Alter entbinden nicht von der Räum- und Streupflicht. Wer also seiner Räum- und Streupflicht nicht nachkommen kann, der sollte vielleicht einen Nachbarn, Freund oder Verwandten bitten, diese zu übernehmen.

In einigen Kommunen ist es möglich, seine Räum- und Streupflicht an städtische Eigenbetriebe abzutreten. Das ist dann aber mit Kosten verbunden. Vor allem ältere Menschen nehmen dieses Angebot des Winterdienstes aber gerne in Anspruch. In Städten, in denen dies nicht angeboten wird, haben Hauseigentümer, die ihrer Räum- und Streupflicht nicht selber nachkommen können, die Möglichkeit, ihre Streu- und Schneeräumpflicht an private Unternehmen abzugeben. Auch das ist mit Kosten verbunden. So kommen Privatpersonen ihrer Verkehrssicherungspflicht am besten nach. Denn führt das beauftragte Unternehmen die abgetretene Streu- und Schneeräumpflicht nicht oder nur unsachgemäß durch, verletzt nicht der Auftraggeber, sondern das Unternehmen die Verkehrssicherungspflicht.

Bis wann muss morgens Schnee geräumt werden?

Der Winterdienst muss von Privatpersonen in der Regel von 7 bis 20 Uhr geleistet werden, an Orten mit hohem Publikumsaufkommen auch bis in die späten Abendstunden, an Sonn- und Feiertagen erst ab 8 oder 9 Uhr. Je nach Witterung muss im Laufe des Tages auch mehrmals gefegt und gestreut werden. Die genauen Uhrzeiten variieren je nach Kommune. Auch hier sollten sich Hausbesitzer und Mieter am besten im Rathaus oder zum Beispiel beim zuständigen städtischen Eigenbetrieb erkundigen.

Der ADAC weist darauf hin, dass in einigen Städten ab 5 Uhr von städtischen Eigenbetrieben auf Straßen, die nicht von Anwohnern geräumt werden müssen, Kontrollfahrten durchgeführt werden. Werden Schnee und vor allem Glatteis festgestellt, wird dort gestreut und der Schnee beseitigt. Bis spätestens 8 Uhr ist das in der Regel dann erledigt. Nachts besteht keine Räum- und Streupflicht. Auch städtische Unternehmen müssen laut ADAC ab etwa 22 Uhr der Streu- und Schneeräumpflicht nicht mehr nachkommen.

Außerdem zu beachten: Ist wegen anhaltenden Schneefalls eine Beseitigung sinnlos, entfällt die Schneeräumpflicht zwar. Im Streitfall muss der Streupflichtige hierfür jedoch einen Nachweis erbringen.

Schneeräumen: Wie oft muss geräumt werden?

Wie oft Mieter, Vermieter oder Eigentümer von Häusern und Grundstücken ihrer Pflicht zum Schneeräumen nachkommen müssen, hängt ganz vom Wetter ab. In der Regel reicht es, das Schneeräumen nach Ende des Schneefalls in Angriff zu nehmen und so der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

In manchen Wintern kann es aber vorkommen, dass über längere Zeit Schnee vom Himmel fällt. Dann muss man den Schnee öfter räumen und vor allem den Gehweg und bestimmte Stellen auf seinem Grundstück von Schnee und Eis befreien. Die Abstände zwischen dem Schneeräumen sollten dann angemessen sein. Das gilt auch dann, wenn Eigentümer oder Vermieter den Winterdienst an Privatunternehmen abgetreten haben.

Wie viel Schnee muss man räumen?

Der Gehweg vor dem Haus muss auf einer Breite von mindestens einem Meter von Schnee und Eis befreit werden. Einige Städte schreiben auch eine Breite von 1,50 Metern vor. Auf dem privaten Grundstück muss der Zugang zur Haustüre dauerhaft auf einer Breite von mindestens einem halben Meter schneefrei sein. Auch Eis sollte entfernt werden.

Ist der Eigentümer, der Vermieter oder der Mieter auch für das Räumen der Straße zuständig, richtet sich die zu räumende Breite nach den Vorgaben der jeweiligen Kommune. Für alle Bereiche gilt aber, dass es meist nicht ausreicht, nur einmal am Tag das Schneeräumen anzugehen.

Winterdienst: Wohin mit dem Schnee?

Vor allem, wenn der Schneefall länger andauert, stellt sich die Frage, wo man beim Schneeräumen die weiße Pracht hinschieben soll. Grundsätzlich gilt, dass er am Rand des Gehwegs, der an der Straße liegt, aufgehäuft werden darf. Dabei ist darauf zu achten, dass weder der Radverkehr noch der Autoverkehr gefährdet oder beeinträchtigt werden. Ein- und Ausfahrten sowie Kanaldeckel dürfen beim Schneeräumen im Winter nicht zugeschüttet werden, sondern müssen frei bleiben.

Ist vor dem Gehweg ein Parkplatz vorhanden, darf der durch das Schneeräumen nicht entfallen. Der vorhandene Parkraum muss erhalten bleiben. Auf gar keinen Fall sollte man beim Schneeräumen die weiße Pracht auf das Grundstück des Nachbarn schaufeln. Das endet meist in bösen Streitigkeiten. Neben Fußgänger­über­wegen, Straßenkreuzungen und Straßen­einmündungen dürfen nur Schneehügel entstehen, die nicht die Sicht behindern. Am besten ist es daher, beim Schneeräumen darauf zu achten, die weiße Pracht auf dem eigenen Grundstück zu lagern. Verboten ist es, Schnee vom eigenen Grundstück auf die Straße zu schieben.

Streusalz: Verboten oder erlaubt? Das sind die Alternativen

Beim Streuen denkt man oft an Salz als das richtige Mittel. Doch das ist ein Trugschluss. In den meisten Städten und Gemeinden ist es sogar verboten, da es die Umwelt schädigt. Laufen zum Beispiel Hunde über das Salz, können sie sich an den Pfoten verletzen. Erlaubt sind daher Sand, Splitt oder Asche. Auch Sägespäne sind zulässig. Dennoch verkaufen viele Supermärkte und Baumärkte Streusalz und in den meisten Fällen wird es auch beim Streuen verwendet. Kontrolliert wird das nämlich nur selten.

In den vergangenen Jahren hat sich eine wirksame Alternative immer mehr durchgesetzt: Sole. Dabei handelt es sich um hochkonzentriertes Salzwasser. Eingesetzt wird in einigen Kommunen von den dort zuständigen Betrieben eine Mischung aus Auftausalz und Sole. So verringert sich die Menge des Salzes, das gebraucht wird.

Was die meisten Menschen beim Streuen vergessen: Das Streugut muss im Frühjahr auch wieder entfernt werden. Eigentümer, Mieter und Vermieter, die im Winter auf Gehwegen streuen, müssen sie wieder von dem ausgebrachten Material befreien.

Rechtlich umstritten ist, wer das zum Schneeräumen benötigte Material, also Streugut und Schneeschaufel, zur Verfügung stellen muss. Einige Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern über dieses Thema landeten bereits vor Gerichten. Die Urteile fielen je nach Einzelfall immer anders aus. Eine rechtliche Grundsatzentscheidung dazu gibt es nicht.

Was passiert, wenn der Gehweg nicht geräumt wird?

Wer auf Gehwegen seiner Schneeräumpflicht nicht nachkommt, begeht, wenn er erwischt wird, eine Ordnungswidrigkeit. In einigen Städten wird kontrolliert, ob Hauseigentümer und Mieter ihrer Schneeräumpflicht nachkommen. Führen sie ihren Winterdienst nicht aus, kann das mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro bestraft werden. Kommt es dadurch zu einem Unfall, haftet meist die private Haftpflichtversicherung.

Winterdienst: Wie geht es nach einem Unfall weiter?

Kommt man seiner Schneeräumpflicht nicht nach, kann es leicht zu Unfällen kommen. Meist handelt es sich um Stürze von Fußgängern. Kommt es dabei zu einem Sach- oder Personenschaden, kann "der für den Winterdienst Verantwortliche auf Schadenersatz und Schmerzensgeld in Anspruch genommen werden. Eine private Haftpflichtversicherung, die solche Fälle abdeckt, ist also sinnvoll", rät der ADAC. Hat der betroffene Passant jedoch leichtfertig gehandelt und sich bewusst auf das Glatteis begeben, so kann ihm gegebenenfalls ein Mitverschulden angerechnet werden. Nicht selten landen solche Fälle vor Gericht.

