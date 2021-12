Omikron im Kreis Kleve bestätigt : Covid nach Südafrika-Reise – zwei Kinder schwer erkrankt

Kreis Kleve Die ersten Omikron-Mutationen im Kreis Kleve sind sicher bestätigt. Mittlerweile gibt es zahlreiche Corona-Fälle, die mit dem Ausbruchsgeschehen nach Südafrika-Reisen zusammenhängen. Darunter befinden sich auch zwei Kinder, die schwer erkrankt sind.

Dem Kreis Kleve liegen die ersten eindeutigen Nachweise der Omikron-Variante vor. Die vollständige Sequenzanalyse eines Labors bestätigte den Verdacht jetzt für zwei Indexfälle. Dabei handelt es sich um einen Südafrikareisenden sowie eine Kontaktperson. Bereits am Wochenende hatte ein Labor für zwei weitere Personen, die in Südafrika waren, den Verdacht auf die Omikron-Mutation untermauert, aber noch nicht endgültig bestätigt.

Das Gesundheitsamt beauftragt in den kommenden Wochen weitere Labor-Sequenzierungen für Proben von Indexfällen, die in Zusammenhang mit den Reiserückkehrern aus Rees stehen. Dies geschieht in allen Fällen, in denen es ohne erneuten Abstrich möglich ist. Die Labore bewahren häufig keine Proben auf. Das bedeutet: Bereits bestätigte Fälle müssten für eine Sequenzierung erneut einen Abstrich abgeben. Da die ersten Abstriche bereits Tage zurückliegen, könnte die Viruslast aber nicht mehr ausreichen.