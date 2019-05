Fridays for future : Ausschuss: Kleve soll symbolisch den Klimanotstand ausrufen

Kleve Wohlwollen schlug Daniel Boßmann-van Husen entgegen, als er sein Anliegen für die Fridays-for-Future-Bewegung im Ausschuss für Bürgeranträge vortrug. Die Stadt soll, so Boßmann-van Husen, symbolisch den Klimanotstand ausrufen.

Das beinhalte, so der Schüler, dass sich die Kommune bei Entscheidungen an möglichen Auswirkungen auf das Klima orientiere und sich an Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Reduktion von Treibhausgasemissionen halte. Außerdem solle die Kommune von der Bundesregierung die Einführung eines Klimaschutzgesetzes fordern und die Klimaneutralität bis 2025 erreichen. Auch soll Kleve von Bund und Land fordern, umfassend über Maßnahmen zum Klimaschutz informiert zu werden. Dabei möchten die Schüler den Begriff Klimanotstand symbolisch verstehen, so Boßmann-van Husen im Antrag. Kleve könne mit dem Antrag ein starkes Zeichen für den Klimaschutz setzen, appellierte Daniel Boßmann-van Husen an die Politiker im Ausschuss.