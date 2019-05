Sehenswürdigkeiten : Kevelaer – neu entdeckt

Kevelaer Die Medienmanufaktur Niederrhein hat die Wahrzeichen der Wallfahrtsstadt in fünf Bildern modern komponiert. Auch die Ortschaften wurden in liebevoller Kleinarbeit abgebildet. Drei Motive gibt es auch als Postkarte.

Mit einem Gruß an die Schwester in die USA fing alles an. Markus van Oorschot überlegte sich, was für ein Erinnerungsbild aus der Heimat er an seine Schwester Stephanie schicken könnte. „Etwas für junge Leute, wo alle Wahrzeichen drauf sind“, beschreibt er, was in mühevoller Kleinarbeit entstanden ist. Wasserturm und Basilika sind in ein Wasserglas künstlerisch wertvoll in ein Wasserglas gepackt, darüber schwebt der gelb-blaue Heißluftballon der Wallfahrtsstadt. „Composing“ heißt die Form, viele Motive kunstvoll zusammenzustellen. Fünf verschiedene Motive sind so entstanden, die ein Stück Kevelaerer Heimatgefühl hinaus in die weite Welt tragen sollen. Die Gnadenkapelle ist genauso zu sehen wie auch ein Ensemble der verschiedenen Ortschaften. Alle Ortschaften sind in kleine Flaschen verpackt und spiegel ihre Eigenarten wieder. Winnekendonk, als Golddorf, ist auf dem wertvollen Metall gebettet. Kervenheim hingegen ist sanft von Wasser umspült. „Weil da rundherum ausgebaggert wird“, erklärt van Oorschot. Die Wettener müssen leider auf ihre „Knoase“, die Mücken, verzichten. Dazu gibt es eine Geschichte. Aber Mücken, die waren dann doch ein wenig zu kleinteilig. Denn die vielen anderen Details, die die Orte auszeichnen, sollen gut zu erkennen sein. „Ich habe Leute aus den verschiedenen Ortschaften gefragt: Was muss drau?“, erklärt van Oorschot die Vorgehensweise.