Im neuen Büro FFF lädt im Juni alle Klever zur Vollversammlung ein

Fridays for Future in Kleve haben sich in ihrem Büro an der Van-den-Bergh-Straße in Kleve inzwischen eingerichtet und wollen an dieser festen Adresse auch für alle erreichbar sein. „Die Fridays for Future Bewegung in Kleve hat sich neu organisiert und bereitet sich auf den globalen Klimastreik im September vor“, sagt Jannik Berbalk von der Klever Fridays for Future (FFF). Künftig werden in dem neuen Büro auch die Versammlungen der Bewegung abgehalten, die bis jetzt vor allem digital durchgeführt wurden.