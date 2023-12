Neue Werkshalle in Planung KHS fährt Rekordergebnis ein

Der Run auf ökologisches Einpacken steigt. Neben Carlsberg werden etwa Produkte wie jene von der spanischen Traditionsbrauerei Estrella mit den Klebepunkten aus Kleve zusammengehalten. Eine neue KHS-Entwicklung sind Gebinde, die ohne Tragegriff auskommen und ergänzend in Papier eingeschlagen werden. „Es ist eine der nachhaltigsten Verpackungslösungen der vergangenen Jahre. Wir reduzieren damit den CO₂-Fußabdruck weiter deutlich“, sagt Peter Brücker. Der Fokus wird in den kommenden Jahren weiter auf Nachhaltigkeit liegen. Nur so könne die positive Entwicklung anhalten, ist der Werksleiter überzeugt. Mittlerweile haben große Discounter ihr Interesse an der Verpackungsart aus dem Hause KHS angemeldet. Geschäfte mit Einzelhändlern aus dem Niedrigpreissegment, wo es hauptsächlich um Mengen geht, eröffnen weitere Möglichkeiten. „Am Ende entscheidet jedoch der Kunde am Regal, welchen Preis er etwa für Nachhaltigkeit bereit ist zu zahlen“, erklärt Peter Brücker. Dass es da bald nicht mehr viel zu entscheiden gibt, zeigt ein Blick auf andere Länder. Großbritannien oder Spanien sind auf dem Gebiet umweltschonendere Verpackungen wesentlich weiter. So werden in Deutschland noch viele Getränke in Schrumpffolie eingepackt. Doch wird sich das über europäische Normen bald regeln. Der Markt werde hier deutlich zurückgehen, sind sich Experten einig. Die nächste Chance für KHS.