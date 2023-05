Finalisten stehen fest Neuer Name für Kleves kleines Trampeltier – Sie entscheiden!

Mehr als 150 Namensvorschläge haben uns am Ende erreicht. Daraus haben die Redaktion und der Tiergarten nun fünf Favoriten ausgewählt. Gleich mehrfach kam der Vorschlag Elsa. Ein Name, der natürlich eng mit Kleves Geschichte verbunden ist, den aber spätestens seit Disneys „Eiskönigin“ auch jedes Kleinkind kennt. Ebenfalls beliebt und gleich mehrfach genannt wurden die Vorschläge Ruby und Suleika – vielleicht wird es am Ende aber doch Esmeralda? Oder der Klever Tiergarten bekommt eine neue Promi-Ecke – und neben dem Hahn George Clooney, der gerade übrigens wieder Vater geworden ist, zieht bald Camelron Diaz ein? Unter allen Teilnehmern verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Tiergarten Kleve eine tierische Überraschung.