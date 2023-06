Im Haus des Handwerks Gesunder Rücken für gesunde Tischler

Maßgefertigte Möbel und Individualität aus Holz - das sind Schwerpunkte der Tischlerei Hendrix aus Kevelaer. Aber die Individualität in Holz als Treppe oder Tür und vor allem die gefertigten Möbel sollen auch eingebaut werden, müssen dafür transportiert und verladen werden. Und sie sind in der Regel schwer. Das stete Heben und schleppen der Werkstücke und später der fertigen Bauteile geht auf den Rücken, wenn man es nicht richtig macht. Das weiß Tischler-Meister Hans Hendrix, der auch Lehrlingswart für den Südkreis der Innung ist. Also schickt er seine Mitarbeiter regelmäßig zum Gesundheitstag der Innung, der jetzt im Haus des Handwerks in Goch zum dritten Mal über die Bühne ging. Organisiert vom Team von Cemile Bühlbäcker von Tischler NRW und vom Haus des Handwerks um Theo Rappers.