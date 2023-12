Andreas Kluge hört auf Nachfolger für Klever Urologie-Praxis gefunden

Kleve · Zum Jahreswechsel übergibt Andreas Kluge seine Praxis an der Tiergartenstraße in Kleve in neue Hände. Mit Harald Voepel hat er einen Nachfolger gefunden, der im Kreis bereits als Chefarzt tätig war.

21.12.2023 , 11:57 Uhr

Andreas Kluge hört nach mehr als 26 Jahren in seiner Urologie-Praxis in Kleve auf. Nachfolger wird im neuen Jahr Harald Voepel. Foto: Nicholas Pawelke

Von Helmut Vehreschild