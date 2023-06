Fußball-Oberliga 1. FC Kleve beendet Saison mit Niederlage

Nun aber sei die Vorfreude auf die Sommerpause im Klever Lager groß. „Wir sind alle froh, dass wir nun mal abschalten und den Fußball komplett außen vor lassen können. Die Saison war sehr lange, sie hat allen Beteiligten viel Kraft gekostet“, sagte Akpinar. Immerhin 40 Liga-Partien standen auf dem Spielplan. „Man hat heute beiden Mannschaften angesehen, dass alle eine Pause brauchen. Die Teams der Oberliga mussten an ihre Grenzen gehen“, so Umut Akpinar. Der Übungsleiter will mit seiner Mannschaft jetzt Anfang Juli mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der fünfthöchsten Klasse beginnen.