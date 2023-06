Abschiedsstimmung Der Saison-Kehraus in der Bezirksliga

„Wir haben, wie so oft in der Rückrunde, eine gute Leistung gezeigt und stehen wieder mit leeren Händen da, weil wir im Abschluss nicht konsequent genug waren“, sagte Trainer Marc Kersjes, der in der Winterpause auf die Aldekerker Bank zurückgekehrt war. Seine junge Mannschaft habe in der Rückrunde in ihrer Entwicklung aber einen Schritt nach vorne gemacht. „Darauf wollen in der Kreisliga A aufbauen“, so Kersjes.