„Wunderland Kalkar on wheels“ Starke Trucker für schwerkranke Kinder

Die Grabenstraße in Kalkar in der Nähe des Städtischen Museums bot am Samstagmittag ein nicht alltägliches Bild: zahlreiche Menschen hatten sich am Straßenrand versammelt, viele mit rot-weißen Fähnchen und bunten Luftballons in der Hand. Sie warteten. Sie warteten viel länger als geplant, aber keiner kam auf die Idee zu gehen, denn alle wussten: wann sie kommen, kann man nicht exakt voraussagen und ihnen zuzujubeln, das ist „Ehrensache“. „Sie“ – das waren genau 100 schwere Trucks, die auf ihrer 65 Kilometer langen Rundfahrt auch Kalkar passierten. Das Besondere: jeder Trucker hatte als „Co-Piloten“ ein schwerkrankes Kind. Die Mitfahrt war das Geschenk der Trucker an die Kinder, um ihnen für eine kurze Zeit die Freude zu machen, einmal hoch oben vom Führerhaus eines großen LKW die Welt und am Straßenrand die Menschen, die ihnen zuwinken, zu sehen.