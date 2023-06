Umweltbetriebe in Kleve Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner im Stadtgebiet Kleve

An stark befahrenen Rad- und Fußwegen werden die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) nochmals gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners vorgehen. Es werden nicht alle Bäume erneut besprüht. Geplant ist die Maßnahme in der kommenden Woche ab dem 5. Juni. Die Raupen sind für den Menschen aufgrund ihrer giftigen Behaarung gefährlich. Diese Behaarung kann bei Kontakt mit der Haut Rötungen, Juckreiz, allergische Reaktionen und Entzündungen auslösen. Die befallenen Eichen werden großflächig besprüht. Dies erfolgt durch ein USK-eigenes Fahrzeug, an dem eine sogenannte Turbinenspritze angebracht ist. Die wässrige Lösung beinhaltet den Wirkstoff Bazillus Thuringiensis. Diesen Wirkstoff nehmen die Raupen mit der Nahrung auf. Ihre Weiterentwicklung wird gestoppt und sie gehen schließlich ein. Für Menschen, Tiere oder Pflanzen ist das Mittel nicht schädlich.