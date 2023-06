Nach Unfall in einer Baustelle Hohe Wasserfontäne nach Unfall auf dem Tiller Feld

Meterhoch spritzte eine Wasserfontäne in die Luft, nachdem ein Fahrzeug in die Baustelle der Wasserwerke auf der Straße Tiller Feld gefahren sein soll. Dort hatten zuvor Bauarbeiter ein so genanntes Standrohr an die Leitung angeschlossen, das bei dem Unfall abgefahren wurde, so dass das Wasser in hohem Bogen herausraus spritzte, erklärt Bedburg-Haus-Feuerwehrsprecher Michael Hendricks. Also musste die Feuerwehr ausrücken. Die Wehrleute drehten das Wasser ab. Der Unfallfahrer sei flüchtig, hieß es.