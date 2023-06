Aktion der Verkehrswacht „Fahr sicher!“ mahnen neue Plakate der Verkehrswacht

Deutschlandweit kamen im vorletzten Jahr 58,5 Prozent aller Getöteten im Straßenverkehr auf Landstraßen ums Leben. Das waren mit 1498 Menschen, fast doppelt so viele wie in Ortschaften und sogar fünfmal so viele wie auf Autobahnen. Hinzu kamen noch rund 22.000 Personen mit schweren Verletzungen.