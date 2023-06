Fußball-Kreisliga A Uedemer SV lässt sich Meisterschaft nicht nehmen

SF Broekhuysen II – Union Wetten 1:1 (0:1). Rund 250 Zuschauer ließen es sich nicht nehmen, auf der Sportanlage „Op den Bökel“ noch einmal die Mannschaft der Stunde zu feiern. Die Reserve der Sportfreunde hatte unter Regie von Trainer Timo Ingenlath in der Rückrunde mit einer beispiellosen Aufholjagd den Klassenerhalt geschafft. Und dabei unter anderen die Mannschaft aus Kevelaer überholt, die in der nächsten Saison in der B-Liga einen neuen Anlauf nimmt. Die Gäste gingen in der 44. Minute durch Simon Tombergs in Führung. Andre Hüpen traf in der 63. Minute zum 1:1-Endstand.