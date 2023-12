Entscheidung in Kleve SPD-Beschwerde gegen Bürgermeister Gebing abgewiesen

Das teilte der Verwaltungschef am Mittwochabend im Rat mit. Es mangele demnach an eindeutigen Rechtsfehlern. Kostenpflichtiger Inhalt Bei der Beschwerde der Sozialdemokraten ging es wie berichtet um die Personalie Stefan Janßen, bis zuletzt Chef im Fachbereich „Zentrale Verwaltung, Bürgerservice“, besser bekannt als Hauptamt. Er bekam eine neue Stelle als Leiter des Fachbereichs „Recht, Vergabe und Personenstand“. Die SPD kritisierte den Vorgang an sich und die Ernennung des Nachfolgers ohne Ausschreibung.