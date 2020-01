Umstrittenes Kleingeld : EU-Kommission will Centmünzen abschaffen – in Kleve scheiterte der Plan schon

EU-Kommission will Centmünzen abschaffen – in Kleve scheiterte der Plan schon

Kleve Die EU-Kommission plant einem Medienbericht zufolge die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. In Kleve am Niederrhein hatte man die Idee schon vor einigen Jahren - sie scheiterte aber krachend.

Die Idee ist nicht neu, nun wird sie aber europaweit an hoher Stelle diskutiert: Die EU-Kommission plant der "Süddeutschen Zeitung" zufolge die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Hintergrund soll ein Bericht der Kommission von 2018 sein, wonach immer mehr Staaten mit der europäischen Gemeinschaftswährung dazu übergegangen seien, Beträge beim Einkaufen auf volle fünf Cent runden zu lassen. Anders noch in Deutschland: Hier sind die 0,99 Cent Preise noch üblich.

Auch in Deutschland ist die Idee, die Münzen abzuschaffen, schon mehrfach diskutiert worden. Die Grünen brachten sie vor genau einem Jahr ins Spiel. Mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen hatten ähnliche Vorhaben, die allesamt in die Hose gingen. Viel beachtet war der Versuch der Händlervereinigung Klever Citynetzwerk (KCN), die am 1. Februar 2016, begleitet von medialem Getöse, bekannt gab, die „kleinen“ Münzen in der Kreisstadt abschaffen zu wollen.