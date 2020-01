Kleve : Fridays for Future diskutiert mit Senioren und Frauen der Union

Kleve (RP) Das erste Generationengespräch der Senioren Union Kleve- Bedburg-Hau-Kranenburg mit den am Niederrhein wegen ihres Engagements für Umwelt und Generationengerechtigkeit Mitgliedern der Klever Fridays For Future-Sektion als kritische Gesprächspartner lockte erneut viele politisch Interessierte ins Klever Kolpinghaus.

„Fridays For Future Deutschland fordert uns zu enormen Anstrengungen auf, um in den Sektoren Energieerzeugung, Wohnen, Bauen, Industrie, Transport, Verkehr und Landwirtschaft alle notwendigen Handlungsinitiativen zu ergreifen. Die Klimakrise stellt für die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten und für Millionen von Menschen eine existenzielle Bedrohung dar und es bleibt uns nur wenig Zeit den Klimawandel aufzuhalten. Tun wir es nicht, wird die Behebung der entstandenen Schäden weitaus größere Kosten verursachen als alle Investitionen in konkrete Maß- nahmen zur Vermeidung der Klimakatastrophe. Globale Probleme brauchen lokale Antworten“, sagte Jule Schwartz in ihrem Statement, denn Klima betreffe alle Generationen und eine ungebremste Erderwärmung sei eine enorme Gefahr für Frieden und Wohlstand weltweit.