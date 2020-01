Hochschule Rhein-Waal : Startschuss für „Silicon-Waaly“

Kleve Die Hochschule Rhein-Waal bekommt eine Förderung von zwei Millionen Euro. Damit soll in den nächsten vier Jahren die Transferinitiative zwischen Wirtschaft und Hochschule und die Ausgründungsinitiative angeschoben werden.

„Das ist der Startschuss für das Silicon-Waaly“, sagt Locker-Grütjen und kann ein Grinsen wegen seiner Wortneuschöpfung für die Region von Kamp-Lintfort bis Kleve, die er mit Bezug auf den Rhein, der in den Niederlanden zur Waal wird, und mit Blick auf das Silicon-Valley in Kalifornien so betitelt. Er gehe fest davon aus, dass er in wenigen Jahren auf einen festen Treffpunkt schauen könne, wo sich Studierende, Wirtschaft und Hochschul-Mitarbeiter treffen und austauschen. Er gehe davon aus, dass er in den kommenden Jahren auch auf die ersten Ausgründungen werde schauen können. Es gelte jetzt, nicht nur die Internationalität der Hochschule in die Waagschale zu werfen und als Chance für die regionale Gründungskultur und Entwicklung zu sehen, sondern tatsächlich auch die kreativen Köpfe zu gewinnen. Die internationalen wie die nationalen. Dafür sei man dankbar für die Unterstützung der Industrie- und Handelskammer, der Unternehmen und auch der beteiligten Kommunen Kleve und Kamp-Lintfort. Denn mittelfristig solle die gesamte Region eingebunden und in eine Start-up-Realität überführt werden, in der Gründergeist lebendig und sichtbar ist, so der Präsident. Ins Silicon-Waaly eben.