„Komplett überflüssig“: Grüne wollen Cent-Münzen abschaffen

Die kleinen Cent-Münzen sollen den Grünen nach künftig nicht mehr in der Geldbörse landen. Foto: dpa

Saarbrücken Die Bundesbank soll nach dem Willen der Grünen künftig keine Ein- und Zwei-Cent-Stücke mehr prägen. In der Folge könne der Handel dann nur noch abgerundete Preise auszeichnen, also die hinten eine 0 oder 5 stehen haben.

Fraktionsvize Oliver Krischer sagte der "Saarbrücker Zeitung" : "Die Münzen sind komplett überflüssig und hauptsächlich ein Ärgernis in der Geldbörse."

Auch in Finnland und Irland würde die Zentralbank keine Ein- und Zwei-Cent Münzen mehr herstellen. "Diesem Beispiel sollte sich die Deutsche Bundesbank anschließen", betonte Krischer. In der Folge könne der Handel dann "nur noch abgerundete Preise auszeichnen, also die hinten eine 0 oder 5 stehen haben".