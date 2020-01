Volleyball : VBC Goch feiert im Duell der Kellerkinder den ersten Sieg

Bedburg-Hau/Goch Das Schlusslicht der Männer-Bezirksliga bezwingt den Vorletzten TSV Wachtendonk-Wankum mit 3:2. Auch das Damen-Team des Klubs ist erfolgreich. Niederlagen gibt es für die Bezirksliga-Teams der SV Bedburg-Hau.

Die SV Bedburg-Hau musste sich in der Volleyball-Bezirksliga der Damen in einer hart umkämpften Partie dem Moerser SC am eigenen Netz mit 2:3 (19:25, 25:27, 25:18, 25:20, 6:15) geschlagen geben. Aufstiegskandidat Moers legte zuerst ein deutliches 25:19 zur 1:0-Führung vor. Gegen den dann besser in sein Spiel findenden Gastgeber musste der MSC kämpfen, um das Finale von Durchgang zwei knapp mit 27:25 für sich zu entscheiden.