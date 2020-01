LVR-Klinik Bedburg-Hau : Die Erinnerung wach halten

Bedburg-Hau Im Klever Land wird den Opfern des Holocaust gedacht.

Das Holocaust-Gedenken im Klever Land begann mit der Kranzniederlegung am Mahnmal in der LVR-Klinik. In ihren Reden machten Pflegedirektor Carsten Schmatz und Seelsorger Holger Mackensen deutlich, dass man die Erinnerung wach halten müsse – und das nicht nur am Tag des Gedenkens. „Wir müssen uns die ganze Tragweite des Holocaust immer vor Augen halten“, sagt Bedburg-Haus Bürgermeister Peter Driessen, der nicht nur bei der Kranzniederlegung dabei war, sondern auch am Nachmittag beim Gedenken in der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve seine Gemeinde vertrat. Man müsse vor allem den jungen Menschen, die keine Erinnerung mehr an die Gräuel des NS-Staates haben, dieses Wissen vermitteln. Er habe sich gefreut, dass so viele Menschen kamen.