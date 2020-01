Freizeit : Grenzenloses Radeln nach Zahlen

Kalkar Zum feucht-kalten Februarstart lockt das Wunderland Kalkar zur Touristikmesse. Im Mittelpunkt stehen Radfahren, Wandern und Camping. Das lässt sich auch gut miteinander kombinieren.

Jahrelang haben die Hobby-Fietser im Kreis Kleve darauf gewartet und wahrscheinlich noch mehr die Besucher, die dieses Angebot aus den Niederlanden kennen: Das Knotenpunktsystem, ein „Radeln nach Zahlen“, ermöglicht es, auch längere Touren gänzlich ohne Karte zu bewältigen. Weil viele Freizeitsportler aber gerne schon mal ein wenig zu Hause vorplanen, haben die Kommunen zum Knotenpunkt-Radeln dennoch Broschüren entwickelt. Die des Kreises Kleve wird es erstmals auf der Touristikmesse in Kalkar zu sehen geben. Sechs Routen sind dargestellt, die bei gutem Wetter im Frühling viele Menschen in die Fahrradsättel locken dürften. Und weil inzwischen alle Schilder und Hinweise aufgestellt sind, macht es nichts, wenn die Broschüre dann doch zu Hause liegen bleibt.

Radfahren bleibt am Niederrhein eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Ob ein paar Kilometer bis zum nächsten Bauerncafé oder eine lange Wochenendtour, auf meist gut ausgebauten Rad- oder Feldwegen durch die Kulturlandschaft des Niederrheins, das Radeln ist quasi eine „Massenbewegung“. Und eben nicht nur für Einheimische, sondern auch für immer mehr Ausflügler und Touristen, die nicht selten eine Woche in einer Ferienwohnung oder ein paar Nächte im Hotel bleiben.

Auch zu Fuß kann man sich natürlich schön durch den Niederrhein bewegen; wer zum Wandern allerdings ein paar Hügel braucht, sieht sich nach lohnenden Zielen vielleicht mal auf der Touristikmesse um. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, findet sie in der 16. Auflage statt. Ihr Erfolgsrezept ist die professionelle Beratung an den zahlreichen Ständen. Mehr als 150 Aussteller, die meisten deutsche und niederländische Branchenvertreter, freuen sich über Gespräche mit unternehmungs- und reiselustigen Menschen. Laut Veranstalter – die Messe Kalkar mit Organisatorin Nicole Zobel – identifizieren sich die Niederrheiner sehr mit ihrer Region und sind ebenso gerne Gastgeber, wie sie sich selbst in der Region umtun. Kein Wunder, dass die Messe von Jahr zu Jahr wächst, der Freizeitbereich hat sehr viel Potenzial.