Prunksitzung : Gute Laune steckt an

In einen großen Discosaal hat der Karnevalsverein Gute Laune Hau (GLH) am Wochenende das Gesellschaftshaus verwandelt. Discokugeln und alte Schallplatten zierten die Wände und Decke des Saales und eine Lichtmaschine wirbelte farbenfroh, als die Moderatoren Annika Thissen und Carsten Kannenberg am Samstagabend gut 240 Gäste und Vereinsmitglieder im Sitzungssaal begrüßten. „Licht aus – Spot an, Discozeit für jedermann“, so lautete das Motto der 21. Sitzung des Bedburg-Hauer Karnevalsvereins. Und lange brauchten die Aktiven der GLH nicht, um das Discofieber im Gesellschaftshaus zu entfachen. Gleich der erste Programmpunkt nahm mit auf eine musikalische Zeitreise: Die „Smilies“, jüngste Tanzgruppe der GLH, präsentierte zu einem Disco-Medley ihren fleißig einstudierten Showtanz – Hebefiguren inklusive. Mit bunten Glitzerkostümen wirbelten die Kleinsten der GLH über die Bühne, zu Liedern wie Dr. Albans „Sing Hallelujah“ oder „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees. Um eine Zugabe kamen die „Smilies“ unter den Augen ihrer stolzen Trainerinnen denn auch nicht herum.