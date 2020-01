Wunderland : Widerstand gegen Feuerwerk-Show im Wunderland

Kalkar Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz wurde eine Petition übergeben, die sich gegen die sogenannte „Zena Trophy“ richtet.

(nik) Für Fans aufwendiger Feuerwerke ist es eine tolle Sache, für Kalkars Wunderland eine willkommene Großveranstaltung. Viele Anlieger und insbesondere Tierhalter lehnen die „Zena Trophy“ jedoch vehement ab. Seit einigen Jahren ist das Messezentrum Kalkar Austragungsort eines niederländischen Feuerwerk-Wettbewerbs, der an einem Abend im Sommer den Himmel über der niederrheinischen Idylle in ein explosives Meer aus Licht und Farben taucht. Bis weit in die Nacht messen sich die Feuerwerker miteinander, begeisterten Tausende und ängstigen nicht viel weniger (Menschen und vor allem Tiere). Eine Bürgerinitiative will der Veranstaltung, die diesmal für den 19. September vorgesehen ist, den Garaus machen.

Stellvertretend für die Wisseler Bürger überreichte Kai-Uwe Ekers, SPD-Vorsitzender und Mitglied des Rates der Stadt Kalkar, Bürgermeisterin Britta Schulz eine Petition und eine Liste mit 501 Unterschriften, davon 322 aus Kalkar und 59 aus Rees. Die Aktion soll die Wut und Empörung der Bürger über die große Feuerwerks-Veranstaltung „Zena Trophy“ im Wunderland Kalkar im September 2019 mit Nachdruck übermitteln. Die Lärmbelästigung und Verschmutzung sei besonders im Dünendorf Wissel so stark gewesen, dass die Unterzeichnenden die Bürgermeisterin bitten, darauf einzuwirken, dass diese Veranstaltung so nicht wieder stattfinden kann. Die Bürgermeisterin zeigte vollstes Verständnis für die bürgerschafliche Haltung und die Unterschriftenaktion und betonte, dass sie den Verantwortlichen im Wunderland bereits deutlich gemacht habe, dass es sich so auf keinen Fall wiederholen könne. „Ich unterstütze die Aktivitäten des Wunderlandes in nahezu allen Belangen und schätze das große Engagement und die Arbeit vor Ort und in der Stadt,“ so die Bürgermeisterin. „Aber bei dieser konkreten Veranstaltungsform muss sich gravierend etwas ändern.“

