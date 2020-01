Karneval : Kranichorden für die Euregio Realschule

Kranenburg Der Kranenburger Bürgermeister Günter Steins und der Krunekroane-Vorsitzende Thomas Hermsen werden die Ehrung am kommenden Sonntag, 2. Februar, im Kranenburger Bürgerhaus vornehmen.

Der Orden „Kranich“ der Karnevalsgesellschaft Krunekroane Kranenburg hat große Vorbilder: einmal den Kalkarer „Ochsenorden“ und den „Orden van et Möökeshüss“ in Keppeln. Und dennoch zeichnet dieser Orden, der am Sonntag, 2. Februar, im Rahmen des Internationalen Prinzenfrühschoppens im Kranenburger Bürgerhaus überreicht wird, etwas Besonderes aus. Mit dem Orden Kranich werden Personen, Vereine und Institutionen ausgezeichnet, die sich um den „Europäischen Gedanken“ und um ein grenzüberschreitendes Miteinander verdient gemacht haben. Die Schatulle mit dem „Kranich-Orden“, eine etwa 15 Zentimeter große Bronzeplakette und eine entsprechende Urkunde, werden in diesem Jahr der Euregio Realschule Kranenburg überreicht.

Bürgermeister Günter Steins blickte auf die Anfänge der Schulgründung zurück: „Nicht die Hauptschule selbst, sondern der Ruf einer Hauptschule war zu dieser Zeit schlecht“, sagte er. Deshalb sei man glücklich und froh, heute in der Gemeinde zwei Grundschulen und eine weiterführende Schule zu haben. Schulleiter Ulrich Falk zeigte sich erfreut, in die erlauchte Reihe der 30 seit 1990 geehrten Träger des Kranich-Ordens eintreten zu dürfen. Mit ihm waren Martin Nienhaus, ein Protagonist der ersten Stunde, ferner Alette Dorleijers, ebenfalls vom Schulträgerverein, zum Pressegespräch gekommen. Von ihnen erfuhr man, dass die Internationalisierung an der Euregio Realschule nicht nur Teil des regulären Unterrichts, sondern gewissermaßen das Fundament des gesamten Schulkonzeptes sei. „Im Unterricht greifen wir auf Material und Lehrbücher aus beiden Ländern, Deutschland und den Niederlanden, zurück“, sagte der Schulleiter. Das Ziel sei es, die Schüler auf eine grenzüberschreitende, europäische Zukunft vorzubereiten. Vom ersten Schultag an würden die Schüler in den zwei Unterrichtssprachen der Schule unterrichtet. Mittlerweile seien aus 18 Schülern 110 geworden. „Die Nachfrage ist gut, ebenso wie der Ruf“, sagte Ulrich Falk. Der Aufbau der Euregio Realschule seit 2014 sei mit einem ungeheuerlichen ehrenamtlichen Engagement verbunden. Die Mitglieder des Krunekroane-Zugkomitees hatten also in jeder Hinsicht eine gute Wahl getroffen.